Wagen gestolen in Waals-Brabant door valse kopers

Redactie

22 maart 2018

14u51

Bron: belga

0

In Céroux-Mousty in de provincie Waal-Brabant werd een auto gestolen in aanwezigheid van zijn eigenaar. De eigenaar van de wagen had een advertentie geplaatst op AutoScout24.be, een website voor de verkoop van tweedehandswagens.