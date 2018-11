Wagen gegrepen door trein op overweg in Tielt: bestuurder sterft

Aan een overweg langs de Meulebeeksesteenweg in Tielt is deze middag rond kwart voor één een auto door een trein gegrepen. De automobilist overleefde de aanrijding niet. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid.