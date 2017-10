Wagen gaat over de kop en belandt in weiland, bestuurder ongedeerd Bart Boterman

19u07

Bron: Eigen Berichtgeving 3 Bart Boterman In de Mitswegestraat in Ichtegem is vandaag rond 17.45 uur een wagen over de kop gegaan en in een weiland terechtgekomen. De bestuurder bleef ongedeerd.

De bestuurder zat gekneld in zijn auto. De man kwam uit de richting van Ichtegem en reed naar Eernegem, maar verloor de controle over het stuur in een flauwe bocht. Hij ramde een paaltje waardoor zijn auto over de kop ging.



Brandweer, politie en een ambulance snelden ter plaatse, maar de man was intussen zelf uit zijn auto gekropen. Hij bleek ongedeerd. De politie sloot enige tijd de straat af, maar na een half uur was verkeer opnieuw mogelijk. Een takeldienst kwam de wagen uit het weiland halen.