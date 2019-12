Wagen en bromfiets branden uit in Molenbeek: getuige ziet drie jongens wegrennen Stéphanie Romans KVDS

31 december 2019

19u18 184 I n de Samberstraat in Molenbeek is dinsdagavond een wagen uitgebrand. Even verderop ging ook een bromfiets in vlammen op. De incidenten doen meteen denken aan de woelige nieuwjaarsnacht van vorig jaar in de hoofdstad. Toen werden verscheidene wagens en vuilniscontainers in brand gestoken, vooral in Sint-Jans-Molenbeek. De Brusselse brandweer krijgt daarom dit jaar de hulp van de politie bij interventies.

Het moet uw auto maar zijn, die gasten verdienen een pak slaag serieus pic.twitter.com/uWtXsxDDQD Ilyasse(@ MSideIlyasse) link

Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw zouden getuigen drie jongens hebben zien wegrennen. Politiewoordvoerder Johan Berckmans van de zone Brussel West verklaarde intussen dat een raampje van de Mercedes kapotgeslagen was. Vermoedelijk is er iets in de auto gegooid en heeft dat de brand veroorzaakt, maar dat moet politieonderzoek verder uitwijzen. Het voertuig is intussen getakeld en het lab zal later sporenonderzoek doen.

Even later is ook een bromfiets in brand gestoken. Hij stond in een parkje even verderop in de Pierre Victor Jacobstraat, achter de Sint-Jan-Baptistkerk in Molenbeek. Ook hier gaat het vermoedelijk om brandstichting, maar moet onderzoek dat verder uitwijzen. Volgens Berckmans zijn de twee incidenten niet gelinkt