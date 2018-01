Wagen bpost uit de bocht op spiegelgladde weg Didier Verbaere

20 januari 2018

07u07 15 Een bestuurster van bpost raakte vrijdagnacht lichtgewond toen ze met haar postwagen uit de bocht en overkop ging op de Dendermondsesteenweg in Wichelen.

De postbediende reed in de richting van Schellebelle toen ze in een haakse bocht de controle over haar stuur verloor omstreeks 4.30 uur. Op dat moment was het amper 2 graden en spiegelglad door ijzel. De wagen belandde op zijn dak in de gracht aan de overkant van de rijweg. Er waren geen andere voertuigen in betrokken.