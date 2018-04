Wachttijd in rijscholen loopt op. En vanaf juli wordt het nóg erger Delphine Vandenabeele

13 april 2018

19u08

Bron: VTM Nieuws 0 De vraag naar rijlessen ligt maar liefst 20 procent hoger dan andere jaren, zeggen verschillende rijscholen. Wie binnenkort zijn praktisch rijexamen wil afleggen en daarvoor rijles wil volgen, houdt best rekening met lange wachttijden. Vanaf juli wordt het zelfs nóg erger, voorspelt mobiliteitsorganisatie VAB.

"Er zijn elk jaar golfbewegingen, maar dit jaar zijn de pieken duidelijk sterker dan andere jaren", klinkt het bij de rijscholen. Zij geven nu al aan dat de vraag naar rijlessen op dit moment ongeveer twintig procent hoger ligt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Uitstelgedrag

Reden voor die stijging is de aangepaste wetgeving die in oktober vorig jaar is ingegaan. Door de nieuwe wetgeving moet er tussen je theoretisch en praktisch rijexamen negen maanden tijd zijn, in plaats van drie. Wie dus in oktober zijn theoretisch rijbewijs behaalde, kan vanaf juli zijn praktijkexamen afleggen. “Veel leerlingen hebben het oefenen even links laten liggen en starten opnieuw met rijden nu ze bijna hun praktische proef mogen doen”, klinkt het bij de rijscholen.

Begeleiders

Een tweede reden heeft te maken met de verplichte opleidingsmomenten voor begeleiders. Zij merken dat er tijdens de opleiding meer bij komt kijken dan verwacht en beslissen dus om hun leerling alsnog naar de rijschool te sturen.

Andere begeleiders nemen de verantwoordelijkheid wel op zich, maar krijgen tijdens de opleiding vertrouwen in een rijschool en laten de leerling toch enkele aanvullende lessen volgen.

Zomer nog erger

“Vanaf 1 juli zullen de wachttijden nóg langer worden”, zegt Joni Junes, woordvoerder van VAB, aan VTM NIEUWS. "Het is dan zomervakantie”, zegt Junes. “Veel jongeren vinden dan traditioneel de tijd om rijles te volgen. Dit jaar zal die periode extra druk zijn, zeker omdat ook ouders dan de tijd vinden om het opleidingsmoment in te plannen.”

Bij VAB wordt aangewezen om tijdig rijlessen vast te leggen, want de wachttijden zouden deze zomer wel eens op kunnen lopen.