Wachtrijen bij vertrekkende vluchten door stiptheidsacties Brussels Airport

22 februari 2020

07u56

Bron: Belga 0 De luchthavenpolitie op Brussels Airport organiseert vandaag opnieuw stiptheidsacties. De impact blijft voorlopig beperkt tot de vertrekkende vluchten naar bestemmingen buiten de Schengen-zone. Reizigers voor die vluchten moeten rekenen op minstens drie kwartier wachttijd aan de paspoortcontrole, zegt een woordvoerster van de luchthaven.

Rond 7.15 uur begon een actie op het moment dat verschillende niet-Schengen-vluchten tegelijk aankwamen in Zaventem. Er ontstonden wachtrijen aan de paspoortcontroles, maar die zijn inmiddels verdwenen. De hinder verschoof rond 9 uur naar de vertrekkende vluchten. De situatie zou pas verbeteren na de piekuren, dus rond 10 à 10.30 uur.

Hoewel de vakantie is begonnen, is het vandaag een vrij kalme dag op de luchthaven. “Er zijn 30.000 vertrekkende en 26.000 aankomende passagiers, tegen in totaal 74.000 gisteren”, zegt woordvoerster Nathalie Pierard.

De vakbonden organiseren stiptheidsacties op de luchthaven uit protest tegen een personeelstekort en een gebrek aan middelen. Brussels Airport houdt rekening met langere wachttijden tot en met zondag 1 maart. De luchthavenuitbater belooft al het mogelijke te doen om de impact van de acties op de passagiers te beperken en voorziet in extra personeel om reizigers te helpen en te informeren.