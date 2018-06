Wachtrij voor ticketverkoop Plopsaland: pretpark geeft 10 procent korting per goal van de Rode Duivels bvb

24 juni 2018

14u35

Bron: Eigen berichtgeving, Plopsaland 0 Heel België vierde gisteren de 5-2-overwinning van onze Rode Duivels tegen Tunesië op het WK in Rusland. Ook het pretpark Plopsaland merkt de gevolgen van die zege. Plopsaland belooft de bezoekers 10 procent korting per WK-doelpunt van onze Belgen. Na een snelle rekensom: vijf goals van België, 50% korting op een ticket. Velen willen snel even enkele tickets bestellen, maar net als bij festivals kom je in een wachtrij te staan. En dat kan wel even duren...

"Plopsa gelooft 100% in de WK-kansen van het Belgische elftal! Daarom geven we bij elke winnende wedstrijd maar liefst 10% korting per doelpunt op tickets >1m voor Plopsaland De Panne, Plopsaqua De Panne, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Coo. Winnen de Belgen bijvoorbeeld met 1 doelpunt, dan krijg je 10% korting. Winnen ze met 8 doelpunten, dan krijg je maar liefst 80% korting. Hoe meer doelpunten, hoe meer korting!", staat te lezen op de website van Plopsa.

Wie dus een uitstap wil maken naar een van de aangegeven Plopsaparken, kan tickets bestellen via de website. Je geeft daar de kortingscode 'BELGIË' in en je krijgt maar liefst 50% korting. En dat dankzij de vijf goals van onze Rode Duivels!

Wachten en wachten

Gisteravond snelden velen zich al naar de website, waardoor er al snel een online wachtrij werd opgesteld. Op Twitter werden meldingen gemaakt van een wachtrij van bijna 300 mensen. Maar ook vandaag nog willen veel mensen gebruik maken van de mooie korting. Op het moment van schrijven van dit artikel stonden er bijna 500 mensen in de wachtrij. De wachtrij neemt af, maar je moet toch rekening houden met een wachttijd van meer dan dertig minuten.