Wacht met tanken: morgen wordt diesel goedkoper ses

27 mei 2019

11u18

Bron: Belga 14 Wie moet tanken, wacht daar best nog een dag mee. Morgen betaal je minder voor diesel. Dat zegt de FOD Economie.

Diesel tanken wordt morgen goedkoper, zo blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. Een liter diesel (B7) aan de pomp kost dan maximaal 1,5280 euro: per liter betaal je 4,3 cent minder dan normaal. Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.