Waarschuwingsfase warmteactieplan van kracht, Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt voor hitte TT

20 juli 2018

16u23 3 Door de aanhoudende warmte en de voorspelde hitte van de komende dagen, activeert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de waarschuwingsfase van het warmteactieplan. Het agentschap dringt erop aan voldoende te drinken en geeft tips mee om jezelf koel te houden. Vooral kinderen en ouderen moeten de komende dagen opletten.

Het is al weken bijzonder warm en droog in ons land. Vandaag viel er her en der wel een druppel regen, maar de neerslaghoeveelheid bleef beperkt. De komende dagen wordt er bovendien opnieuw warmer weer voorspeld, met vanaf dinsdag dagenlang temperaturen rond en boven de dertig graden. Mogelijk krijgen we dan ook een echte hittegolf.

Genoeg voor het Agentschap Zorg en Gezondheid om de waarschuwingsfase van het warmteactieplan te activeren.

Gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte.

Marleen van Dijk, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen zich kan voorbereiden op het warme weer van de komende dagen. Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan."

Nog meer tips vind je op de website www.warmedagen.be en op de Facebookgpagina.

Zorg en Gezondheid volgt de weersvoorspellingen op de voet en zal de waarschuwingsfase weer afgelasten als het kwik in Ukkel onder 25°C duikt.