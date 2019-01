Waarschijnlijk geen derde sp.a-schepen vóór verkiezingen in mei TT

03 januari 2019

17u17

Bron: Belga 1 Bijna twee weken na het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open Vld in Antwerpen blijft het de vraag wie de derde schepenpost van sp.a zal opnemen. Tom Meeuws zal allicht tot mei - wanneer het Vlaamse en federale verkiezingen zijn - de extra bevoegdheden opnemen bovenop zijn eigen schepenmandaat. Dat heeft Belga vernomen bij de Antwerpse afdeling van sp.a.

Het bestuursakkoord werd dan wel met een nog ietwat onverwacht ruime meerderheid goedgekeurd door de Antwerpse sp.a-leden, binnen de zeskoppige gemeenteraadsfractie was de verdeeldheid groter.

Onderhandelaars Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache stemden uiteraard voor, maar de andere drie verkozenen - Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh - stemden tegen het akkoord. Onder meer het behoud van het neutraliteitsprincipe aan stedelijke loketten en in het onderwijs, de wat vage garanties op het vlak van sociale punten zoals extra sociale woningbouw en de heisa rond de nationale campagne van N-VA over het migratiepact waren voor hen struikelblokken.

Beels en Meeuws worden zelf schepen in het nieuwe stadsbestuur, maar voor de derde schepenpost die sp.a in de wacht sleepte is er niet meteen een kandidaat. De tegenstemmers hebben intussen wel al verklaard constructief te zullen meewerken met de fractie, maar verantwoordelijkheid opnemen in de vorm van een schepenmandaat lijkt voorlopig een brug te ver. Kherbache mag het volgens de partijregels dan weer niet combineren met haar parlementaire werk en ze wil dat laatste niet stopzetten.

Oplossing via eerste opvolgster?

Of de verkiezingen in mei soelaas zullen brengen, valt nog af te wachten. Zowel Kherbache als Turan zouden een hoge, verkiesbare plaats ambiëren op de Vlaamse of federale sp.a-lijst. Mogelijk laat een van hen zich na de verkiezingen dan wel vervangen in de Antwerpse gemeenteraad. Eerste opvolgster is dan Tatjana Scheck, iemand met ervaring in de OCMW-raad. De nog onbezette derde schepenpost omvat uitgerekend het voorzitterschap van het OCMW, of het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten zoals dat voortaan heet.

Voor het aantal gemeenteraadszetels van N-VA, sp.a en Open Vld (31 van de 55) verandert er in ieder geval niets. Sp.a zou met een derde schepen in principe wel zwaarder kunnen wegen binnen het schepencollege. Dat zal vanaf maandag, na de installatievergadering van de gemeenteraad, bestaan uit zes N-VA’ers (burgemeester Bart De Wever en schepenen Koen Kennis, Annick De Ridder, Nabilla Ait Daoud, Ludo Van Campenhout en Fons Duchateau), één Open Vld’er (Claude Marinower) en dus tot nader order twee sp.a’ers (Jinnih Beels en Tom Meeuws).