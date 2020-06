Exclusief voor abonnees

Waarom we zo weinig mondmaskers dragen, ook waar ze verplicht zijn: “We willen niet als enige het heilig boontje uithangen”

Lieve Van Bastelaere

19 juni 2020

17u10

4

Mondmaskers worden in Vlaanderen nog steeds nauwelijks gedragen. Soms zetten we ze zelfs niet op waar ze verplicht zijn. Hebben we gelijk om zo koppig te blijven weigeren? Heeft het wel zin om ze te dragen, en wanneer dan? Wanneer moét het? Lees hieronder wat experten erover zeggen.