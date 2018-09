Waarom we weer meer spinnen zien: "Ze zijn gewoon actiever" Lore Michiels

04 september 2018

18u02

Bron: VTM Nieuws 0 Het is je misschien ook al opgevallen: we zien weer vaker spinnen kruipen in huis en in de tuin. "Maar er zijn niet per se meer spinnen", vertelt Koen Van Keer van Natuurpunt aan VTM NIEUWS. "Ze zijn gewoon actiever, want de mannetjes gaan op zoek naar een vrouwtje."

De jonge huisspinnen uit het voorjaar zijn nu volwassen en dat betekent dat ze zichtbaar actiever zijn. Mannetjesspinnen gaan op zoek naar een vrouwtje.

Ook kruisspinnen zitten al sinds het voorjaar in onze tuin. “Nu zijn ze zo gegroeid en is hun web zo groot dat we ze beter zien”, legt Van Keer uit.

Toch is de herfst eigenlijk niet het spinnenseizoen bij uitstek. “Mensen zijn er altijd van overtuigd dat dat zo is, maar de meeste spinnen zijn in de lente volwassen.” Als we er op zouden letten, zouden we dan ook meer spinnen zien, al zijn het in de lente wel kleinere soorten dan de grote spinnen die we nu zien kruipen.