Waarom we ook na de lockdown meer naar tv en video zullen kijken: “Vlamingen gaan hun nieuwe platformgewoontes niet meer loslaten”

We hebben de afgelopen maanden meer naar tv en video gekeken en gaan dat ook blijven doen. Dat blijkt uit een onderzoek van YUGO Telenet bij 800 Vlamingen tussen 18 en 54 jaar. Videoplatformen hebben flink garen gesponnen bij de lockdown. Eén op de vijf Vlamingen nam sinds half maart een abonnement op Netflix. Tegelijk profiteerden ook de traditionele zenders met hun gratis digitale aanbod, waarbij VTM GO het vaakst werd genoemd. Bij de apps is TikTok de grote winnaar. Professor Communicatietechnologie Lieven De Marez geeft uitleg over ons kijkgedrag.