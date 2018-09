Waarom we ook in België steeds vaker Oktoberfest vieren Nina Dillen

04 september 2018

17u25 0 Je hoeft niet naar Duitsland om je schaamteloos in lederhösen te hijsen, want ook bij ons wordt Oktoberfest steeds uitgebreider gevierd. "Guilty pleasures zijn gewoon pleasures geworden," verklaart trendwatcher Herman Konings het fenomeen. "Waarom zou je je schamen om plezier te maken?"

Het traditionele Duitse volksfeest met grote glazen bier, braadworsten en Duitse schlagers heeft zijn oorsprong in München, maar de Belgische varianten worden steeds groter en populairder. "Negen jaar geleden begonnen we met 200 bezoekers, vandaag zijn dat er bijna 3.000," legt Maarten Mulkers van het Limburgs Oktoberfest uit. "Elk jaar is ons feest binnen enkele weken uitverkocht." In de Antwerpse Waagnatie mikken ze op 20 oktober op 1.200 à 1.500 bezoekers, voorspelt organisator Nick Veldeman. "Het kasteel van Brasschaat werd te klein met een maximumcapaciteit van 400 bezoekers, vandaar dat we sinds vorig jaar verhuisden." Op de 'moeder aller Oktoberfesten' in Wieze eind september worden maar liefst 150.000 à 200.00 feestvierders verwacht, en naast de massa-events duiken ook heel wat kleinere initiatieven op in plaatselijke gemeenten.

Het onderscheid tussen 'fout' en 'highbrow" vervaagt. Op vrijdag gaan we naar de opera, op zaterdag naar een technofuif. Trendwatcher Herman Konings

