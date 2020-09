Exclusief voor abonnees

Waarom we misschien nooit te weten zullen komen wie achter de mysterieuze ‘Eveline’ zat

Jeffrey Dujardin

27 september 2020

10u34

Het is al even windstil rond de fameuze ‘Eveline’, het profiel aan wie drie bekende Vlamingen naaktbeelden van zichzelf zouden hebben doorgestuurd. Er is ondertussen een onderzoek opgestart bij het parket van Brussel. Maar de vraag blijft: wordt Eveline ooit ontmaskerd? “Alle sporen zijn gewist.” Dit is waarom we misschien nooit zullen weten wie erachter zat.