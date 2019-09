Exclusief voor abonnees

Waarom Vlaanderen niet wil screenen naar de ziekte van Pia en Wallonië wel

Sven Spoormakers

18 september 2019

17u12

In Vlaanderen zit de screening naar SMA - de spierziekte van Pia - niet in de hielprik bij pasgeboren baby’s, sinds maart vorig jaar in Wallonië wél. «Pas als er voldoende bewijs is dat de screening op lange termijn zinvol is, kunnen we onderhandelen over de betaalbaarheid ervan», verdedigt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) die beleidsbeslissing.