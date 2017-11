Waarom Vlaanderen liever in de file staat in plaats van fluisterasfalt te gebruiken EB

Bron: Radio1, Eigen berichtgeving 11 Photo News Kon de recordfile van deze ochtend vermeden worden? Het regenweer lag, naast een reeks ongevallen, mee aan de oorzaak van de verkeersellende: 445 kilometer aanschuiven. Het opspattende water op de weg belemmert het zicht, stremt het verkeer en kan ongevallen veroorzaken. Dit probleem kan evenwel grotendeels verholpen worden door meer 'open' asfalt, beter bekend als fluisterasfalt.

Bij fluisterasfalt zijn de openingen groter, waardoor water veel sneller wegsijpelt en bijgevolg de kans niet krijgt om op te spatten. In Nederland is ongeveer 90% van het snelwegennet verhard met dat type asfalt. Op Vlaamse wegen ligt amper fluisterasfalt. "Wij hebben in Vlaanderen nu eenmaal gekozen om géén fluisterasfalt te gebruiken", zegt Eva Daniëls van Wegen en Verkeer in De Ochtend op Radio1. "Het is inderdaad zo dat je bij dit type minder opspatting hebt, maar je hebt ook gevaren. Als het vriest en tegelijkertijd regent, dan heb je bijvoorbeeld meer kans op ijsvorming."

"Vlaanderen opteert niet voor fluisterasfalt omdat het minder lang meegaat", vervolgt Eva Daniëls. "Door de ruimtelijke ordening hier te lande is het niet aangewezen om elke tien jaar bijvoorbeeld de E40 naar de kust open te breken om nieuw, open asfalt te gieten".

"Een ander nadeel is dat men bij hard en blokkerend remmen een langere remweg heeft, wat dan ook nadelig is voor de verkeersveiligheid. Hoe ook, bij regenweer is het aangewezen om je rijgedrag aan te passen", aldus nog Eva Daniëls.

Voordelen

Zeer open asfalt is, de naam zegt het, poreus. Door de vele holtes stroomt het water dat op het wegdek terechtkomt niet zijdelings af, maar sijpelt het eerst in het wegdek en vervolgens naar opzij. Hierdoor wordt watergladheid vermeden en is er veel minder opspattend water achter voertuigen.

Een ander voordeel van het asfalt is dat het geluidsabsorberend werkt: de vele holtes absorberen het rolgeluid van de banden van de voertuigen. Nog een voordeel is dat het fluisterasfalt nagenoeg niet vervormt onder de druk van het verkeer. Vandaar dat er nauwelijks spoorvorming optreedt.

Nadelen

Naast de langere remafstand heeft het fluisterasfalt nog andere nadelen. Zoals al vermeld slijt het sneller. Gemiddeld genomen moet een toplaag om de 11 jaar worden vervangen. Op wegen met poreus asfalt zakt bij ijzel daarenboven het strooizout weg in het poreuze wegdek waardoor het amper effect heeft.

Geen mirakeloplossing, zo blijkt in... Nederland

Ondanks het vele fluisterasfalt, was het deze ochtend ook in Nederland verkeersellende troef. Door druilerig weer en een reeks ongelukken stonden automobilisten opnieuw massaal stil in de drukste ochtendspits van het jaar. Volgens de Nederlandse verkeersorganisatie ANWB stond er deze morgen op het hoogtepunt 894 kilometer file. De VerkeersInformatieDienst, die alleen de files op snelwegen bijhoudt, registreerde 430 kilometer.

November is traditioneel een drukke maand voor het verkeer. "Veel mensen nemen zo vlak voor de feestdagen geen vakantie meer, dus zijn nagenoeg alle pendelaars onderweg. Ook het weer speelt een flinke rol van betekenis".

