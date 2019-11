Exclusief voor abonnees

Waarom veroordeling Bo Coolsaet een nederlaag is voor Antwerps parket

26 november 2019

De veroordeling van uroloog Bo Coolsaet (80) voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte, is voor het Antwerpse parket een nederlaag. De procureur had altijd de vrijspraak gevorderd voor de gewezen hoogleraar, maar de rechtbank vond de feiten bewezen. Coolsaet is veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft effectief, maar gaat in beroep.