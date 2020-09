Exclusief voor abonnees

Waarom valt De Crem Vivaldi aan? Carl Devos beantwoordt vijf vragen: “Vandaag is uitgelezen moment om stokken in de wielen van formatie te steken”

Job Van Nieuwenhove

17 september 2020

“CD&V heeft niets te zoeken in een Vivaldi-regering”, haalde Pieter De Crem uit in een interview met De Standaard. Maar waarom doet hij dat net vandaag? En hoe zwaar weegt zijn stem binnen de partij? We vragen het aan politicoloog Carl Devos (UGent).