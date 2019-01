Waarom u mogelijk geen Mars en Snickers in Colruyt kan vinden LH

28 januari 2019

16u34

Bron: RetailDetail, eigen info 0 Kan u tegenwoordig ook geen kattenvoeding van Whiskas of mini-uitvoeringen van Snickers en Mars in de Colruyt vinden? De oorzaak ligt bij een aanslepend conflict tussen de Europese inkoopgroep Agecore en de Amerikaanse multinational Mars. Daardoor verdwijnen bij zowel Colruyt als andere leden van de groep zoals Intermarché in Frankrijk en Coop in Zwitserland producten uit de winkelrekken.

De Europese inkoopgroep Agecore, waartoe onder meer Colruyt en het Franse Intermarché behoren, zet Mars al sinds december onder druk om de aankoopprijzen te verlagen. Die Amerikaanse multinational is producent van petfoodproducten Pedigree en Whiskas maar ook bekend snoepgoed zoals Mars, Snickers, Twix, M&M, Bounty en Malteser.

Nieuwe fase

“Bij Colruyt verdween aanvankelijk vooral dierenvoeding uit de rekken, maar recent lijkt het conflict een nieuwe fase in te gaan. Nu zijn in de winkels immers steeds meer bekende zoetwaren van de fabrikant, zoals de mini-uitvoeringen van Bounty, Mars en Snickers, tijdelijk onbeschikbaar. Ook de voorraad Uncle Ben’s begint gaten te vertonen”, schrijft Stefan Van Rompaey op de website van vakblad RetailDetail.

Woordvoerster Hanne Poppe van de Colruyt bevestigt dat er bevoorradingsproblemen zijn. “Op dit moment zijn er inderdaad gesprekken met Mars, maar die verlopen in een constructieve sfeer. Mars blijft een zeer gewaardeerde partner. Je kan het vergelijken met een goed huwelijk waarin er ook eens meningsverschillen zijn. We zijn dan ook positief over de gesprekken die momenteel lopen.”

Op de vraag wanneer de bevoorradingsproblemen zouden opgelost zijn, kon de woordvoerder nog geen antwoord geven. “Ik kan daar geen termijn op kleven. De onderhandelingen kunnen snel afgerond zijn, maar dan kan het nog even duren vooraleer de logistieke ketting weer kan opgestart worden. Dat enkele dagen duren, een week of langer, het hangt af van het soort product.”

Niet eerste conflict met voedingsgigant

Het is niet de eerste keer dat Colruyt en de andere leden van Agecore een conflict uitvechten met een producent. In het voorjaar van 2018 haalde de inkoopgroepering honderden producten van Nestlé uit de rekken door een maandenlang conflict. Ook toen deed Colruyt op beperkte schaal mee. Daardoor waren tientallen producten van Nestlé tijdelijk niet te koop in haar winkels.