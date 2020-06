Waarom u er zelf ook niet aan kan doen dat u de regels niet meer volgt

Tien contacten per week? Anderhalve meter afstand houden? Voor de honderden feestende jongeren die het afgelopen weekend in Brussel samentroepten, behoren de coronamaatregelen tot een ver verleden. Ook huisartsen merken dat patiënten met de dag lakser worden. Waarom vieren we zo massaal de teugels? En hoe kunnen we onze motivatie om de maatregelen te volgen weer opkrikken? Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) licht toe.