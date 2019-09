Exclusief voor abonnees Waarom tijgerpython in huis niet altijd goed idee is Sven Ponsaerts en David Acke

13 september 2019

19u06 0 Tweemaal in evenveel dagen stootten agenten op een reuzenpython in ons land. In Antwerpen werd de vijf meter lange en 60 kilo zware tijgerpython Germaine uit een rijhuis gehaald. In het Luikse ‘bewaakte’ een amper kleiner soortgenoot in een huis een cannabisplantage. Hoe waanzinnig is het om zo’n meterslange wurgslang in huis te houden?

Mogelijks herkent u Germaine, de vijf meter lange albino wurgslang, nog wel van zijn televisie-optredens. Onder meer Bart Peeters kreeg de imposante slang al rond de hals. De Antwerpse tijgerpython van het type wurgslang werd donderdagavond door de politie in beslag genomen. Reden: niet vergund, en een te klein terrarium. Baasje Yves Loones is er het hart van in: “Wij hebben twintig jaar lang goed voor Germaine gezorgd, anders was ze nooit zo oud geworden. De dierenarts was telkens vol lof.” Toen Loones haar twee decennia geleden kocht, was Germaine slechts een pink groot. Dat is ondertussen al jaren anders. “Ooit contacteerde ik de Zoo van Antwerpen en Planckendael: of zij geen interesse hadden.” Niet dus: Germaine was te groot, en dus zorgde Loones gewoon zelf voort voor zijn ‘troeteldier’, al jaren deel van het gezin. “Wij gaan er alles aan doen om haar terug te krijgen.”

Toch denkt je maar beter tweemaal goed na alvorens zo’n dier in huis te halen – iets wat vanaf 1 oktober trouwens verboden is.

