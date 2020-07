Exclusief voor abonnees

Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? Waar is het fout gelopen? Professor biostatistiek legt uit

Lieve Van Bastelaere

24 juli 2020

06u00

2

We hadden stiekem gehoopt dat we respijt zouden krijgen tot in de herfst, maar de coronacijfers schieten nu al fors de hoogte in. Wat hebben we fout gedaan? Hebben we de de restaurants en cafés te snel heropend? Of ligt het aan de terugkerende toeristen of de vakantiekampen van onze kinderen? Professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) legt uit.