Waarom september nog niet de slechtste filemaand is (en je afgelopen vakantie toch stond aan te schuiven) LH

31 augustus 2019

17u15 0 Maandag start opnieuw het schooljaar, maar in tegenstelling tot wat je zou verwachten, zal volgende week nog niet de drukste periode van het jaar zijn op vlak van files. Hoe komt dat? En welke maand is dan wel de ergste periode?

Uit maandcijfers van het Vlaams Verkeerscentrum uit 2018 blijkt dat er op een werkdag gemiddeld 86 kilometer file stond in juli. In augustus steeg dat cijfer vorig jaar naar 104,5. In september was er al gemiddeld 139,1 kilometer file, in oktober een piek van gemiddeld 175,5 kilometer file per werkdag. Het gaat hier voor alle duidelijkheid over de files in Vlaanderen. Voor september hoef je dus ook dit jaar nog geen piek wat files betreft te vrezen, het eerste wat opvalt aan de grafiek is dus de geleidelijke stijging die zich verderzet tot oktober.

“Het is een patroon dat we elk jaar zien”, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Juli is een fileluwe maand. Het is de maand met het minste filehinder”, aldus Bruyninckx. “Dat neemt niet weg dat je in juli ook nog kan aanschuiven door werken, zoals die in de omgeving van Gent afgelopen vakantie, of door ongevallen. De belangrijkste reden dat juli fileluw is, is het bouwverlof. Er is bovendien minder economisch verkeer en veel mensen zijn met vakantie.”

Toename van recreatieve verkeer

Misschien heb je je hetzelfde afgevraagd, maar hoe komt het dan dat we in de vakantie wel eens overdag in de file stonden? “Dat komt door de toename van het recreatieve verkeer”, aldus Bruyninckx. “Dat is merkbaar op de dagen dat het mooi weer is. Veel mensen slapen dan uit en trekken vervolgens met de auto naar de zee, een evenement of een pretpark. De ochtendspits verloop daardoor wat rustiger, de files ontstaan pas vanaf 10 uur en pieken rond het middaguur.”

Van zodra het bouwverlof begin augustus afgelopen is, zijn er opnieuw wat meer files. “Vanaf dan krijg je een geleidelijke opbouw in de loop van augustus. Dat was bijvoorbeeld vorige week al te merken”, aldus Bruyninckx. Dan breekt de maand september aan, maar in tegenstelling tot wat veel mensen zouden denken, is 1 september geen scharniermoment. “Wel integendeel. Veel mensen nemen nog een paar uur of een dagje vrij om met zoon of dochter naar school te brengen. Daarnaast zorgt de eerste schooldag vooral voor extra drukte in dorpen en stadscentra, voor de snelwegen maakt dat iets minder uit.”

Filezwaarte

Vanaf de laatste week van september en de eerste week van oktober is er op de snelwegen wél een kentering. Dat blijkt ook uit een andere indicator, namelijk de filezwaarte. Die meet de combinatie van de filelengte én fileduur. De gemiddelde filezwaarte bedroeg in september 2018 nog 727,66 kilometer-uren, maar in oktober steeg dat cijfer naar liefst 932,4 kilometer-uren.

Voor die grote stijging zijn ze er volgens Bruyninckx vier redenen. “Ten eerste is bijna iedereen die later met vakantie ging, in oktober terug. Ten tweede zijn de lessen aan het hoger onderwijs opnieuw volop opgestart. De derde reden is de belangrijkste: het economische leven draait weer op volle toeren. Er wordt daarnaast ook van alles georganiseerd. Ook de vierde reden is niet te onderschatten. In de loop van oktober voelen we de (aankomende) herfst op de weg. We krijgen al iets vaker natter weer en we weten allemaal wat we dan krijgen: regenspitsen”, zegt Bruyninckx nog.

Kerstvakantie

In november gaat de gemiddelde filelengte weer lichtjes naar beneden, maar toch is het ook een maand met zware files. “In de loop van december neemt de filedruk weer af tot de kerstvakantie. Dat komt opnieuw door het bouwverlof en het feit dat veel mensen thuis zijn tijdens de feestdagen. Samen met de zomer is het de rustigste periode op de snelwegen.”

Tot slot wil Bruyninckx nog de aandacht vestigen op één constante factor die altijd een impact heeft op onze files: de verzadigingsproblematiek. “Uit onze cijfers blijkt dat er elk jaar meer verkeer bij komt terwijl de wegen niet meegroeien. De beste voorbeelden van oververzadigde punten zijn de Brusselse en de Antwerpse Ring.”