Waarom politie stiekem hoopt dat Duivels halve finale niet halen Sander Van Den Broecke

28 juni 2018

05u00 507 Als de Rode Duivels de halve finale spelen op 11 juli, zal de politie zich dubbel moeten plooien. Die dag begint ook een NAVO-top in Brussel, voor de Vlaamse feestdag staan tal van evenementen gepland én het Dour-festival, met meer dan 50.000 bezoekers, gaat van start. "We zijn niet klaar voor zo'n dag."

"Dit is een oefening zonder weerga, een van onze meest complexe ooit", zegt minister Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. De federale politie houdt alvast 250 extra mensen klaar, voor áls de Duivels de halve finale spelen. Voor de NAVO-top alleen zijn er per dag zo'n 2.000 manschappen nodig. Die troepenmacht moet niet enkel instaan voor de beveiliging van de 29 staats- en regeringsleiders, onder wie Donald Trump: er zullen op 11 juli ook protestacties zijn in Brussel. In maart werd al gevraagd om zo weinig mogelijk vakanties toe te kennen in die periode.

Bij de politievakbonden hebben ze er geen goed oog in. "We zijn eigenlijk niet klaar voor zo'n dag", zegt Joery Dehaes van het christelijke ACV. "En wat als we dan nog steeds moeten opdraven om de stakende cipiers op te vangen?" Een algemeen gebrek aan capaciteit ligt aan de basis, zegt Luc Breugelmans van ACOD. "De minister heeft het over uitzonderlijke omstandigheden, maar zo'n internationale top is in Brussel al lang geen uitzondering meer."

Hopen dan maar dat de Duivels de halve finale niet halen, om zo de werkdruk te verlichten? Er is nog een uitweg: als de Belgen vanavond winnen tegen Engeland en groepswinnaar worden, belanden ze in de bovenste tabelhelft. Dan zouden ze de halve finale spelen op 10 juli (en niet op 11 juli). Zo kunnen de politie-inspanningen beter gedoseerd worden... maar daar zullen de Duivels straks allicht niet van wakker liggen.

