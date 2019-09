Waarom ook in het voetbal steeds meer leeuwenvlaggen opduiken HR

28 september 2019

11u08 8 Binnenland In de koers zagen we het al langer, en ook op Pukkelpop kregen we ermee te maken: Vlaamse leeuwenvlaggen. Niet de gewone Vlaamse Leeuw met rode klauwen en tong, maar wel de strijdvlag - de zwarte. Door toedoen van Vlaams Belang duikt ze ook steeds vaker op in voetbalstadions.

Wie dat wil, kan sinds de verkiezingen bij Vlaams Belang gratis een leeuwenvlag aanvragen. Geen officiële vlag, maar een zwarte. Het is het vaandel dat Vlaams Belang en Schild & Vrienden verkiezen. Intussen zijn zo al 30.000 exemplaren uitgedeeld, meldt Het Nieuwsblad. “Dit is geen nationaal georkestreerde actie”, verklaart het Vlaams Belang-secretariaat. “Maar het staat uiteraard iedereen, ook lokale afdelingen, vrij om vlaggen aan te vragen. Die duiken tegenwoordig dan ook steeds meer op, onder meer in voetbalstadions.

Zo waren er afgelopen weekend op de tribune van Waasland-Beveren een honderdtal leeuwenvlaggen te zien bij de wedstrijd tegen het Waalse Moeskroen. “Dat ging gepaard met discriminerende spreekkoren en anti-Waalse gezangen”, zegt community manager Valy Van de Merlen van Waasland Beveren, dat zich uitdrukkelijk distantieert van de actie. “Het leidt tot een erg negatieve en agressieve sfeer in het stadion.” Op de Freethiel was er ook in augustus, bij de match tegen Charleroi, al een opstootje over een vlag met een Vlaamse Leeuw.

Club Brugge

Voor de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Galatasaray , deelde de nationalistische actiegroep Voorpost vlaggen uit. Vlaams Belang-verkozene en Clubsupporter Stefaan Sintobin deelde er een foto van op Twitter. Daar kwam heel wat reactie op. “Ik ga niet naar het voetbal voor politiek gedoe”, klinkt de kritiek. “U vervuilt de sport met politieke stemmingmakerij”, was een andere reactie.

Tientallen Turkse vlaggen gisteren in @StadBrugge en Jan Breydel geen probleem voor de lefties. Maar owee, een leeuwenvlag. Foei, schande...🙄#CLUGAL pic.twitter.com/7L3CbdMCrQ Stefaan Sintobin(@ StefaanSintobin) link

In het voorjaar, tijdens de thuiswedstrijd van Eendracht Aalst tegen Club Luik, kwam de politie tussenbeide. “Alle fans die leeuwenvlaggen bij hadden, moesten die afgeven aan de politie. Echt schandalig”, vertelde het Aalsterse gemeenteraadslid Johan Van Nieuwenhove (Vlaams Belang) toen aan HLN. Hij neemt naar eigen zeggen al vijftig jaar zo’n vlag mee naar de wedstrijden. Er was toen geen verbod op de vlaggen, maar de politie wilde geen risico’s nemen na een vechtpartij enkele weken voordien bij de match tegen RWDM.

Afgelopen zomer waren ook op Pukkelpop incidenten met leeuwenvlaggen.