Exclusief voor abonnees Waarom onze regenwaterput binnenkort wellicht slim wordt Sven Ponsaerts

02 september 2019

17u49 4 Na recent nog de gas- en elektriciteitsmeter wordt nu ook de regenwaterput ‘slim’. In de strijd tegen droogte maar vooral overstromingen speelt Aquafin met het idee het niveau van uw regenwaterput vanop afstand beheren. Doel: te volle putten in afwachting van hevige regenval automatisch (deels) laten leeglopen, zodat ze als extra buffer tegen overlast kunnen dienen.

Waarom hebben we dat nodig, slimme regenwaterputten?

Vlaanderen telt naar schatting 1,5 miljoen regenwaterputten, met een gezamenlijke capaciteit van zo’n 15 miljard liter hemelwater. Dat is duurzamer en goedkoper dan drinkbaar leidingwater om het toilet te spoelen, de wasmachine te laten draaien en de tuin te sproeien. Dat gigantisch volume kan bovendien veel regenwater uit de riolering houden, als een soort buffer. “Alleen, heel wat putten staan de grootste tijd vol, of toch zo goed als. Bij hevige regenval lopen ze over, waardoor het water alsnog in de riolering verdwijnt, met nog steeds een risico op overstromingen”, zegt Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de KU Leuven, een van de voorvechters van het systeem. “Een slimme put voorziet in afwachting van een fikse onweersbui in extra buffercapaciteit, door preventief water te lozen.”

