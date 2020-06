Exclusief voor abonnees

Waarom moordenaar David Boeckx (50) naar rechter stapt om wiskunde te mogen studeren: “Diploma geeft ons tools voor als we terug in de maatschappij komen”

Esther De Leebeeck

21 juni 2020

17u14

1

David Boeckx (50), veroordeeld tot 21 jaar cel voor doodslag, vertelt vanuit de gevangenis waarom hij een universitair diploma in de wiskunde wil halen. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. “Het handboek chemie kreeg ik niet, want daar staan formules in waarmee we zogezegd explosieven kunnen maken”, klinkt het.