Waarom mogen we nog geen vrienden thuis ontvangen? Jan Jambon legt uit

25 april 2020

19u49

Bron: VTM Nieuws 76 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft in VTM NIEUWS vragen van de kijkers beantwoord. Hij legde er uit waarom je nog geen mensen thuis mag ontvangen en pleitte er ook voor om Moederdag een week uit te stellen.



De Nationale Veiligheidsraad kondigde gisteren de versoepelde maatregelen in een persconferentie aan. Vanaf 11 mei zouden alle winkels terug mogen openen. Bij eigenaars van bloemenwinkels stuitte dit op kritiek: voor hen komt dat een week te laat, omdat Moederdag op 10 mei valt en een groot deel van hun inkomsten daarmee wegvalt.

In plaats van de winkels een week vroeger te laten openen, komt Jambon nu met een ander idee op de proppen: “Laten we Moederdag deze keer een week uitstellen naar 17 mei. Ik wil daarvoor ook campagne voeren.” De bloemen mag je dan wel niet rechtstreeks aan je moeder afgeven, want voorlopig mogen we nog geen mensen thuis ontvangen.

Waarom je nog geen mensen thuis mag ontvangen

Voor sociale contacten versoepelen de maatregelen voorlopig nog niet. We mogen nu wel gaan sporten met twee in plaats van een persoon, maar familie of vrienden thuis bezoeken mag niet. “We zullen de curve in de gaten moeten houden om daar een verdere beslissing over te nemen”, zegt Jambon. “In publieke ruimtes kan men beter controleren of men zich aan de regels houdt. Dat kan niet bij mensen thuis.”

Het versoepelen van de maatregelen omtrent de sociale contacten is wel prioritair naar 18 mei toe, aldus de Vlaamse minister-president. Hij benadrukt dat de maatregelen echter wel kunnen worden teruggeschroefd als zou blijken dat de curve niet blijft dalen. “Het is belangrijk dat we nu op veilig blijven spelen.”

“Leerpunten na persconferentie om het volgende keer beter te doen”

De persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van gisterenavond kreeg veel kritiek te verwerken: te laat begonnen, te lang en te onduidelijk. In onze buurlanden gaan die persconferenties nochtans door op vaste tijdstippen, maar in België lijkt dat niet mogelijk.

Jambon, die zelf in de Veiligheidsraad zit, erkent die kritiek. Volgens hem had de Veiligheidsraad korter gekund. “De tijd werd meer aan tekstexegeses dan aan politieke discussies besteed", zei hij daarover. Maar hij wil geen kritiek op zijn collega’s uiten. “We hebben er allemaal leerpunten uit gehaald om het volgende keer beter te doen.”



Met de auto naar tennisclub mag

Tot slot beantwoordde Jambon enkele vragen van de kijkers. Met de auto naar de tennisclub rijden mag, maar hij vraagt daarbij wel om redelijkheid. “Het is niet de bedoeling om van Genk naar een Oostendse tennisclub te rijden”, zegt hij. “Maar in een gemeente verder kan het wel.”

De vraag of we een tweede verblijf mogen bezoeken, al dan niet aan de kust of in Nederland, is momenteel nog niet aan de orde. “Dat zal pas voor 18 mei zijn. Maar alles hangt af van hoe de curve verder evolueert.”