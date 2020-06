Exclusief voor abonnees Waarom mogen de fitness­centra nog niet open? Katrin Swartenbroux

01 juni 2020

12u35

Bron: De Morgen 0 Buiten sporten is toegestaan, maar fitnesscentra moeten ­voorlopig de deuren nog gesloten houden. Zal uw zumba-leerkracht ooit weer de heupen in plaats van het hoofd kunnen schudden?

Wie dezer dagen zijn beste sportieve beentje wil voorzetten, is gebonden aan een aantal voorwaarden. Fysieke activiteit is toegestaan in open lucht, zonder fysieke contacten, alleen of in het gezelschap van personen die onder het­zelfde dak wonen of in het gezelschap van twee (altijd dezelfde) andere personen die netjes anderhalve meter afstand houden. Dat is prima voor fervente joggers, tennissers of mensen die petanque een sport noemen, maar zij die zich doorgaans indoor inspannen blijven voorlopig ter plaatse trappelen, schrijft De Morgen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen