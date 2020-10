Exclusief voor abonnees

Waarom mensen met migratieachtergrond zo moeilijk bereikt worden: "Er zijn gasten die mij de gekste dingen komen vertellen”

Fien Tondeleir en Job Van Nieuwenhove

06 oktober 2020

Een "straffe campagne" over Covid-19, dat hebben we nodig, zegt infectiologe Erika Vlieghe. Want niets is moeilijker dan álle gemeenschappen te bereiken, bevestigen

mensen met een migratieachtergrond. "Er zijn gasten die mij de gekste dingen komen vertellen. Dat het virus een uitvinding is van de overheid, bijvoorbeeld. Zolang niemand die complotten weerlegt, zijn we ver van huis."