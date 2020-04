Waarom mannen gevoeliger zijn voor complicaties van Covid-19: “Virussen erkennen vrouwen als sterkere geslacht” KVDS

28 april 2020

12u01 140 Hoewel uit tests blijkt dat er in ons land meer vrouwen besmet zijn met het nieuwe coronavirus dan mannen, voeren mannen toch de overlijdensstatistieken aan. Volgens de interfederale woordvoerders zouden mannen een groter risico lopen op complicaties. “Virussen erkennen vrouwen meestal toch als het sterkere geslacht”, aldus viroloog Steven Van Gucht.



“Het geslacht is een significante variabele bij elke infectieziekte”, duidt viroloog Yves Van Laethem. “Onderzoek heeft in het verleden al aangetoond dat mannen een groter risico lopen op complicaties en om te overlijden als ze besmet geraken met een infectie.”

Oorzaak

Wat de precieze oorzaak daarvan is, werd nog niet met zekerheid vastgesteld. Maar twee elementen lijken daarin een rol te spelen: hormonen en genetica. “Het vrouwelijk hormoon zou mogelijk een beschermende werking hebben", aldus Van Gucht. “Het mannelijk hormoon niet. Er kan ook een genetische factor zijn. Vrouwen hebben twee x-chromosomen en mannen maar één. Net op het x-chromosoom komen bepaalde genen voor die een rol spelen in de immuunrespons. Dus ja, vrouwen zijn iets beter bestand tegen infectieziekten. Virussen erkennen vrouwen meestal toch als het sterkere geslacht.”





Van Gucht nuanceert wel meteen. “Ook vrouwen kunnen ernstig ziek worden en overlijden door Covid-19, dat zien we duidelijk in de statistieken. Maar het klopt wel dat - zeker bij het jongere deel van de bevolking - mannen iets gevoeliger lijken te zijn voor complicaties en ernstige ziekte dan vrouwen.”

Bij mensen van hoge leeftijd (85+) blijken wel veel meer vrouwen in de overlijdensstatistieken te zitten dan mannen. “Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat er meer vrouwen zijn in die leeftijdscategorie dan mannen”, aldus nog Van Gucht.

