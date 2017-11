Waarom mag De Pauw de naam van het slachtoffer niet weten? Matthias Van den Bossche

10u24

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Bart De Pauw overweegt gerechtelijke stappen tegen de VRT na de onmiddellijke beëindiging van de samenwerking met de openbare omroep. Waarom mag De Pauw de naam van het slachtoffer die hem beschuldigt van seksueel overschrijdend gedrag niet weten, en had de VRT alternatieven? We gingen te rade bij advocaat arbeidsrecht Tine Vandewiele in Antwerpen.

Tine Vandewiele: "De Pauw mag de naam van het slachtoffer niet weten omdat de werkgever (de VRT) over een register van feiten van derden beschikt . In dit register kan een werknemer die meent het slachtoffer te zijn van ongewenst seksueel gedrag op het werk een verklaring laten opnemen. In deze verklaring zal de identiteit van het slachtoffer niet vermeld worden, tenzij deze werknemer hiermee expliciet akkoord zou gaan. De toegang tot dit register is enkel voorbehouden voor het slachtoffer en de werkgever."

Had de VRT alternatieven?

“Een bruuske beëindiging of een ontslag om dringende reden is de meest verregaande stap die een opdrachtgever/werkgever (de VRT) kan nemen ten aanzien van een opdrachtnemer/ werknemer (Bart De Pauw)”.

“Uiteraard zijn er altijd andere stappen mogelijk. Zo kan er een volledige procedure doorlopen worden met de preventieadviseur binnen de onderneming. Hiertoe had het slachtoffer een verzoek tot formele psychosociale interventie voor ongewenst seksueel gedrag op het werk (de pornografische sms'jes) kunnen indienen bij haar werkgever, in welk geval zij ontslagbescherming zou genieten”.

“De preventieadviseur had dan De Pauw zelf kunnen horen omtrent de feiten die hem ten laste worden gelegd, met zelfs eventuele inzage in bepaalde verklaringen, zonder de naam van het slachtoffer bekend te maken. Dit had hierna teruggekoppeld kunnen worden met de persoon die de klacht heeft neergelegd, alsook konden eventuele sancties tegen De Pauw met haar besproken worden en gepolst worden hoe ze zich daarbij voelde”.

“Meestal is het immers van groot belang voor het slachtoffer dat haar klacht ernstig wordt genomen, en is zij er niet zo zeer op uit het ontslag om dringende reden van de zogezegde dader af te dwingen.

Als De Pauw zelf klacht indient wat gebeurt er dan?

"Ik neem aan dat hij dan een klacht indient wegens laster en eerroof, waarna dit onderzocht wordt. Er zal dan moeten afgewacht worden of de VRT hiervoor strafrechtelijk vervolgd wordt, dan wel of de zaak geseponeerd wordt. Zolang de zaak op strafrechtelijk gebied hangende is, dienen eventuele burgerlijke procedures over een schadevergoeding opgeschort te worden”.

Is de VRT te snel geweest?

“Ik ken het dossier niet, dus kan ik uiteraard niet oordelen of de stukken vervat in het dossier voldoende zullen zijn om de bruuske beëindiging te verantwoorden. Wel is het zo dat de bewijslast voor een zodanige beëindiging bij de VRT ligt, zodat een eventueel gebrekkig dossier zware financiële gevolgen kan hebben voor de openbare omroep, indien er een proces zou volgen.”