Exclusief voor abonnees Waarom korte vluchten volgens 11 Leuvense klimaatexperts niet schadelijker zijn dan hogesnelheidstrein Sven Ponsaerts

13 januari 2020

16u36 18 Vliegschaamte voor die korte vlucht naar citytripbestemming Barcelona, of een zakentrip naar Londen? Nergens voor nodig. De hogesnelheidstrein is niet beter voor het klimaat. Dat stellen 11 gespecialiseerde professoren van de KU Leuven. Voor langeafstandsvluchten liggen de zaken anders.

Met het vliegtuig op citytrip naar Madrid, of gaan skiën in de Alpen? Of toch maar beter de trein? Met het verhoogde klimaatbesef, werd ook de vraag ‘Vliegen, of niet vliegen?’ almaar meer een dilemma. En zo belandt het vliegtuig stilaan naast de dieselwagen als te mijden vervoermiddel, willen we de planeet nog redden. Niet volledig terecht, zo menen 11 gespecialiseerde professoren van de Leuvense denktank Metaforum nu. Volgens hen loont het ontraden van korteafstandvluchten niet. Zelfs de keuze voor de hogesnelheidstrein (HST) boven het luchtruim heeft geen enkel effect op de totale CO2-uitstoot in Europa, zo stellen ze in hun visie op een duurzaam en haalbaar energie- en klimaatbeleid die ze vandaag presenteren.

