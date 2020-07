Exclusief voor abonnees

Waarom komt Veiligheidsraad vandaag al bijeen? Druk van alle kanten, maar 'superverspreiders' geven doorslag

DM/JOVN/DB

27 juli 2020

08u22

Vandaag zit de top van de federale regering samen met de deelstaten in wat volgens viroloog Marc Van Ranst "de belangrijkste Veiligheidsraad sinds maart" is. Een stevige bocht van premier Wilmès (MR) en co, al houden ze het zelf op ‘nieuwe informatie’ - over superverspreiders, met name.