Waarom keurde N-VA laatste beslissingen superkern niet goed? “Signaal dat je geen ‘regeringske’ kan blijven spelen” op “schimmige vergadering” TT

13 juni 2020

14u20

Bron: VTM NIEUWS 28 Voor de N-VA heeft de formule van de zogenaamde ‘superkern’ zijn limieten nu echt bereikt. De partij keurde gisteren als enige van de tien aanwezige partijen het laatste pakket steunmaatregelen niet meer goed. Volgens Kamerfractieleider Peter De Roover kan het niet dat er op “een schimmige vergadering met honderden miljoenen gegoocheld worden”. "We hebben het schaduwwerk nu wel gehad. Wij zijn beschikbaar en we vinden dat de tijd gekomen is om uit de schaduw te treden en er serieus werk van te maken.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De superkern, de vergadering van de topministers van de federale regering, aangevuld met de vertegenwoordigers van de tien partijen die de volmachten van de regering-Wilmès steunen, bereikte gisteren een akkoord over een nieuw pakket sociaal-economische maatregelen. Maar in tegenstelling tot het pakket van vorige week zaterdag, stemde N-VA er dit keer niet mee in.

“Geen formule om beleid te voeren”

“Wij hebben onmiddellijk duidelijk gemaakt dat de superkern, die eigenlijk bedoeld is om de volmachten op te volgen, geen formule is om beleid te voeren”, zegt N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover aan VTM NIEUWS. N-VA is de enige partij die de afgelopen weken niet zijn voorzitter naar het overleg stuurde. De Roover heeft het dan ook over “een schimmige vergadering”. “Het is geen parlement, geen regering, maar een samenkomst waar niet met honderden miljoenen gegoocheld kan worden.”



“Vorig weekend hebben we maatregelen goedgekeurd ter waarde van 700 tot 800 miljoen euro. Dat is niet niks, maar er zaten goeie maatregelen bij, onder meer het horecaplan”, aldus De Roover. “Maar nu werd daar nog eens 300 tot 400 miljoen euro bovenop gelegd. Dat zijn veel centen die niet meer beschikbaar zijn om later structureel beleid te voeren, terwijl die superkern geen regering of parlement is, en dus niet het orgaan is om dat soort beslissingen te nemen.” Je kan volgens De Roover “blijven dit soort maatregelen nemen”, maar “zo blijft de rekening oplopen terwijl iedereen beseft dat daar ooit een betaling voor zal moeten volgen”.

“Wil men onderhandelingen met de N-VA of niet?”

Over de regeringsvorming zegt De Roover dat “we het schaduwwerk, het aftasten nu wel gehad hebben”. “Wil men onderhandelingen met de N-VA, of wil men ze niet? Dat men het openlijk en publiekelijk zegt. Wij zijn beschikbaar en we vinden dat de tijd gekomen is om uit de schaduw te treden en er serieus werk van te maken.”

“Dit is het signaal dat je geen ‘regeringske’ kan spelen in een aparte formule van de superkern waar honderden miljoenen worden beslist. Dat zijn geen peulschillen. Het moet open over inhoud gaan voor een echte regering die een structureel beleid gaat voeren en daar ook verantwoording over aflegt in het parlement. Dat je in een noodsituatie heel even naar aparte middelen grijpt, is begrijpelijk, maar dat kun je niet blijven doen.”

Lees ook:

- Waarom N-VA deze keer de steunmaatregelen niet goedkeurde: “Het dralen is genoeg geweest”

- Carl Devos: “Als politici te laf zijn om een regering te maken, kunnen ze niet te laf zijn om de kiezer te consulteren”