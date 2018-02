Waarom je in de Aldi nooit kan volgen aan de kassa TK

11 februari 2018

13u59

Bron: Chronicle Live 0 Je krijgt in elke supermarkt wel eens te maken met een overijverige kassierster die jouw spullen veel te snel over de band zwiert, waardoor jij de tijd niet hebt om rustig in te pakken en je boze blikken van de mensen achter je in je rug voelt priemen. Maar het lijkt wel alsof dat bij Aldi een stuk vaker gebeurt dan elders, en dat zou iets te maken kunnen hebben met hun beleid.

Niet alleen in ons land wordt er wel eens gevloekt aan de Aldi-kassa, ook in Groot-Brittannië hebben ze gemerkt dat je er vliegensvlug moet inpakken. Op sociale media wordt de situatie vaak - met een knipoog weliswaar - aangeklaagd, en omschrijven veel mensen het scan-en-pakspel als het spelen van een potje tennis. Er bestaat zelfs een Aldi Checkout Challenge-pagina op Facebook, waar mensen hun verhaal kunnen doen over al te snelle kassamedewerkers. "Ze zouden beter psychologen aan de uitgang stationeren", grapt iemand. "Voor alle mensen die gebroken zijn onder de druk van het snelle inpakken."

Maar hoe komt het nu dat je in een Aldi-winkel meer stress ondervindt bij het afrekenen dan bij andere supermarkten? Enerzijds heeft dat natuurlijk te maken met hoe de kassa's precies ontworpen zijn. Bij veel winkels heb je nog een stukje band voor de boodschappen en je tas, maar bij de Duitse keten is er geen ruimte om de gescande producten even te laten wachten. Stapelen ze zich te snel op, dan schuiven ze over de rand op de grond.

Maar anderzijds heeft het ook te maken met het beleid van Aldi. De kassierster heeft het niet op jou persoonlijk gemunt, maar wordt letterlijk aangemoedigd om zo snel mogelijk te zijn. "Wij vragen onze medewerkers om zo efficiënt mogelijk te werken", klinkt het in een reactie aan de Britse Chronicle. "Dat helpt om alle prijzen laag te houden." Volgens de keten gaat het aan hun kassa's 40 procent sneller dan bij de concurrentie. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet moeten omkijken naar de klant. "We weten dat sommige mensen nu eenmaal trager inpakken. Onze medewerkers dienen zich aan te passen aan hun tempo."