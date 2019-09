Waarom is het medicijn dat Pia’s leven kan redden zo peperduur? tvc

17 september 2019

09u59 4 Ondertussen hebben al 300.000 Belgen de naam ‘Pia’ ge-sms’t naar het nummer 4666. Daarmee gaven ze 2 euro aan de ouders van het doodzieke meisje van amper 9 maanden oud. Enkel het duurste geneesmiddel ter wereld (Zolgensma) - een prik van 1,9 miljoen euro - kan haar redden. Waarom zijn sommige medicijnen zo duur?

“Het Zwitserse farmabedrijf Novartis heeft dat medicijn ontwikkeld”, zegt Ellen, de mama van Pia. “Met één enkele prik die de genetica van onze dochter verandert, zou Pia genezen zijn. Maar dat middel kan enkel in de Verenigde Staten toegediend worden en is onbetaalbaar. Ondanks de vele lieve giften, zo’n 100.000 euro ondertussen, van alle mensen die ons steunen, ligt dat bedrag nog ver buiten ons bereik.”

Hoe kan een medicijn zo ontzettend duur zijn?

De prijs van een medicijn wordt aan de hand van een aantal punten bepaald, zo legt Chantal Depauw van de FOD Economie uit. “Eerst en vooral is er de kost van de bestanddelen en de productiekost. Daarnaast kijken farmaceutische bedrijven ook naar de patenten die op het medicijn van toepassing zijn en tot slot voegen ze er nog een percentage winst aan toe.”

“Daarnaast moet echter ook rekening gehouden worden met vraag en aanbod. Een goed voorbeeld is de diarreeremmer Imodium van Janssen Pharmaceutica, een medicijn dat voor een zeer grote markt kan dienen. Maar wanneer farmaceutische bedrijven een medicijn ontwikkelen voor een zeldzame ziekte, dan is de vraag naar dit product veel kleiner waardoor de prijs duurder wordt.”

Meer dan 300.000 sms’jes

Het gezin zegt lang de hoop gevestigd te hebben op grote giften van bedrijven, dat doen ze nog steeds, maar die blijven voorlopig uit. “Een sms-actie is zelfs voor mensen met weinig geld een veel kleinere drempel dan een overschrijving op een rekeningnummer”, aldus de ouders. En dat lijkt te werken. Al meer dan 300.000 mensen stuurden een sms.

Dit is echt ongelooflijk”, zegt Ellen. “Na al die tegenslagen, de ene ‘nee’ na de andere, het farmabedrijf en de overheid die ons in de steek laten, stráált ons gezin vandaag. Hoe iedereen nu zegt: ‘als zij jullie in de steek laten, dan doen wij het zelf wel’. Mijn geloof in de mensheid is helemaal terug.”

Wie het gezin wilt steunen kan ‘Pia’ sms’en naar het nummer 4666. Elk bericht kost twee euro. Meerdere sms’jes sturen kan natuurlijk ook. Ook overschrijvingen op de bankrekening blijven welkom. Alle info op de website www.teampia.be. (JAA)