Waarom het zo moeilijk blijft de drank definitief af te zweren

Sven Ponsaerts

04 november 2019

22u14

Antwerps N-VA-schepen Ludo Van Campenhout (52) is opnieuw opgenomen voor een drankverslaving. In 2017 moest de politicus er al eens 8 weken tussenuit voor een behandeling, en in 2012 trok hij drie weken naar Curaçao voor een ontwenningskuur. Geen eigenaardigheid: 7 op de 10 alcoholverslaafden die proberen te ontwennen hervallen. Waarom is het zo moeilijk de drank definitief af te zweren?