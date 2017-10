Waarom het vandaag rommelde bij Groen 19u40



De stemming over 'Samen', de lijst waarmee sp.a en Groen volgend jaar in Antwerpen naar de kiezer willen trekken, liep vandaag niet zo vlot bij Groen. Een kwart van de militanten stemde tegen de lijst, bij sp.a was dat maar een iemand. "Groen heeft eerder deze week te vroeg victorie gekraaid", legt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester uit.