Waarom genetisch materiaal van deze oude knar zo waardevol is

Ruim 250 jaar oude zeldzame zwarte populier krijgt nazaten

Sven Ponsaerts en Wannes Vansina

06 februari 2019

17u54

Een uitzonderlijke, ruim 250 jaar oude boom heeft gisteren zijn voorlopig laatste snoeibeurt gekregen. Van de mannelijke zwarte populier in de Mechelse Dijlevallei zijn er nog slechts een 40-tal over in Vlaanderen – goed voor een bescherming als ‘houtig monument’. Zijn genetisch materiaal en de aanplant van vrouwelijke exemplaren moet de soort nieuw leven inblazen.