Waarom gaan we met de auto werken? En wat kunnen we daar aan doen? Helft Belgen ziet geen alternatief voor de auto om naar werk te pendelen Luc Beernaert

13 september 2019

15u10 2 Bijna de helft van de Belgen stelt dat de wagen de enige optie is om naar het werk te pendelen. Hoewel we steeds meer voor de fiets of het openbaar vervoer kiezen, blijven we verknocht aan de auto. Hoe komt dat? En wat kunnen we eraan doen?

Liefst 72% van de Belgen pendelt met de auto naar het werk, nog altijd vooral met de eigen wagen (56%) of de bedrijfswagen (14%). Ruim één op de vijf Belgen (21%) gaat werken met het openbaar vervoer, evenveel landgenoten doen het met de fiets. Bijna één op de tien (9%) gaat te voet naar het werk. Dat blijkt uit onderzoek van hr-bedrijf SDWorx.

Opvallend is dat bijna de helft aangeeft geen alternatief voor de wagen te zien: 43% van degenen die met de eigen wagen pendelen, 49% van zij die dat met de bedrijfswagen doen. Dat terwijl onze gemiddelde pendelafstand is toegenomen: van 34,1 km tien jaar geleden tot 43,3 km vandaag. En we zijn ook langer onderweg: gemiddeld 77 minuten per werkdag, 17 minuten langer dan in 2009. Hoe komt het dat we zo verknocht zijn aan onze ijzeren-doos-op-wielen?

