Waarom er vandaag geen akkoord is over vervanger F-16 Nathalie De Bisschop

24 juli 2018

17u32 1 De federale regering is geland met de begroting én met Arco. Maar waarom is regering-Michel niét geland met de vervanging van de F-16’s? Die vraag stelt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert aan premier Charles Michel (MR). “Het was nooit de bedoeling om nu al een beslissing te nemen over de F-16's”, antwoordt hij.

Zelfs het moeilijke Arco-dossier raakte eindelijk rond tijdens de onderhandelingen van de afgelopen dagen in Hertoginnedal. Een akkoord over de vervanging van de F-16’s, dat de overheid al jaren achtervolgt, is er nog niet.

“Dat is een dossier voor de toekomst”, reageert premier Michel. “Het was nooit de bedoeling om nu al een beslissing te nemen over de F-16’s. De aanbiedingen die we nu hebben zijn nog geldig tot oktober en eentje zelfs tot begin volgend jaar.”

De regering had er nochtans gebruik van kunnen maken om van de gelegenheid, nu ze toch allemaal samen zaten, gebruik te maken om ook daarover te beslissen. “Dat is waar”, geeft de premier toe. “We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen.” Op de vraag of het dossier dan zo moeilijk is, reageert de premier kort: “Neen, we hebben er niet over gediscussieerd”.