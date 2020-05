Waarom er geen nieuwe versoepelingen voor 8 juni komen: “Veel opengezet op korte tijd en we weten nog nauwelijks wat de impact is” ADN

13 mei 2020

22u46

Bron: VTM NIEUWS 7 Premier Sophie Wilmès benadrukte woensdagmiddag dat er na de meegedeelde versoepelingen voor maandag 18 mei geen nieuwe versoepelingen meer komen tot 8 juni. Dat bevestigt professor Erika Vlieghe, die aan het hoofd staat van de taskforce die de exitstrategie uit deze coronacrisis moet bepalen. “We weten nog nauwelijks wat de impact is van de veranderingen op 4 mei of 11 mei, laat staan van deze nieuwe fase”, legt ze uit aan VTM NIEUWS. Het is niet het moment om halsoverkop te werk te gaan, betoogt ze.



“Wij denken dat het erg belangrijk is om nu eerst te kijken wat de impact is van fase 1a, 1b en nu ook van de nieuwe fase 2 die er maandag zit aan te komen”, legt de professor uit. “Er is toch vrij veel opengezet op korte tijd. Daar was ook heel veel nood aan en maatschappelijke druk aan alle kanten. En dat begrijpen we ook. Maar de epidemie is nog niet voorbij.”

Niet te snel gaan

“Nu moeten we heel zorgvuldig vanop een afstand bekijken wat dit allemaal doet, en het tegelijkertijd van heel nabij opvolgen”, aldus Vlieghe. “Daarom hebben wij ervoor gekozen om die periode – die echt noodzakelijk is na elke nieuwe openzetting – te respecteren.”



Dat betekent dus ook bijvoorbeeld geen heropstart van de kleuterklasjes als de gedeeltelijke heropstart van de scholen zou meevallen? “Nogmaals, wat nu heel belangrijk is, is om alles goed te bekijken. We weten nog nauwelijks wat de impact is van de veranderingen op 4 mei of 11 mei, laat staan van nu deze nieuwe fase. We willen echt niet halsoverkop alles doen.”

“We begrijpen het wel, maar het is nu echt onze taak om heel zorgvuldig te werk te gaan. Laat ons niet te snel gaan. Als alles goed gaat, is het tijd voor een volgende mogelijkheid of opportuniteit.”

Die hele combinatie van zaken maakt dat wij toch een beetje met een bang hart afwachten wat dat gaat geven voor ons reproductiegetal, op het nieuwe aantal gevallen, ... Professor Erika Vlieghe

Bezorgd

Viroloog Marc Van Ranst zei eerder op de avond aan VTM NIEUWS dat vooral de vorige stap – die van de heropening van de winkels en de regel van 4 – de riskantste stap was. Dat beaamt Vlieghe.

“Dat is zo. Daar zijn we erg bezorgd over. Plus, iedereen is het beu, u bent het beu, ik ben het ook beu. Het is mooi weer, mensen willen naar buiten en komen straat, … Die hele combinatie van zaken maakt dat wij toch een beetje met een bang hart afwachten wat dat gaat geven voor ons reproductiegetal (de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, red.), op het nieuwe aantal gevallen, enzovoort”

“We zijn minder bang van de epidemiologische impact van de heropening van de scholen dan van de heropening van de winkels en van ons privéleven. Dat klinkt heel erg, maar dat is veel minder makkelijk te controleren.”

Begrafenissen iets menselijker

Een belangrijke versoepeling voor veel mensen vanaf maandag is dat vanaf dan in plaats van 15 mensen 30 mensen (personeel inbegrepen) mogen aanwezig zijn op een begrafenis. Een grote begrafenis met een koffietafel, dat kan nog altijd niet. En uiteraard is het ook heel belangrijk om afstand te houden.

We moeten elkaar en onszelf aan de regels herinneren, dat is nu op dit moment onze verantwoordelijkheid in dit vreemde nieuwe normaal Professor Erika Vlieghe

“Die 30 zal voor mensen met grote families of een uitgebreide vrienden- en kennissenkring nog niet voldoende zijn”, aldus Vlieghe. “Maar het gaat toch een heleboel families in staat stellen om op een iets menselijkere manier afscheid te kunnen nemen van geliefden.”

“We waren er ons van bewust dat 15 mensen echt wel een heel strikt getal is”, vervolgt ze. “Natuurlijk is het bij elke opening, elke grotere groep van mensen, voorzichtig afwachten hoe dat gaat. Ook hier blijven de regels van social distancing van kracht.”

Afstand houden in zulke emotionele omstandigheden, dat is moeilijk. “Dat is inderdaad niet evident”, geeft de professor toe. “Maar we moeten elkaar en onszelf aan de regels herinneren, dat is nu op dit moment onze verantwoordelijkheid in dit vreemde nieuwe normaal. Ik denk wel dat de mensen zich bewust zijn van de omstandigheden. Zeker bij de familieleden die iemand aan COVID-19 verloren hebben.”

