Waarom een snelheidsbegrenzer van 180 km per uur meer is dan een marketingstunt

05 maart 2019

Bron: De Morgen 0 Nieuwe Volvo’s kunnen vanaf volgend jaar niet sneller dan 180 kilometer per uur. De Zweedse autobouwer hoopt daarmee levens te redden, maar de Ouders van Verongelukte Kinderen spreken van een marketingstunt. Hebben ze een punt?

“Als we er ook maar één leven mee redden, is het de moeite waard.” De kans dat u wel eens 180 kilometer per uur rijdt op de autosnelweg mag dan beperkt zijn, de Zweedse autofabrikant Volvo pakte er gisteren heuglijk mee uit. Vanaf volgend jaar zullen nieuwe auto’s van Volvo niet meer sneller kunnen dan 180 kilometer per uur, zelfs niet als dat wettelijk gezien mag.

Hoeveel ongevallen in België te wijten zijn aan een snelheid boven de 180 km per uur, weten we niet. Eén ongeval op drie is wel gerelateerd aan overdreven snelheid.

