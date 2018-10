Waarom deze uitbater kinderen uit zijn brasserie bant (en dat perfect legaal is) LIEVE VAN BASTELAERE & BART BOTERMAN

18 oktober 2018

18u02

Bron: Eigen berichtgeving 2 Een mama die met haar dochtertje wou genieten van een terrasje op de Zeedijk in Nieuwpoort-Bad, kreeg te horen dat ze direct weer moest vertrekken. Want in Brasserie Sir Charles zijn kinderen niet toegelaten. De moeder was zo verontwaardigd dat ze een bericht postte op Facebook. Dat werd al meer dan 28.000 keer gedeeld.

Het bord met de droge mededeling ‘Adult only’ staat al sinds augustus voor de zaak van Noël Brossé, maar pas woensdag ontstond er grote commotie over. De Facebook-post van de mama die de deur gewezen was, ging in geen tijd viraal. “Ik werk al 36 jaar in de horeca”, zegt Brossé. “De tijden zijn hard veranderd. Toen wij vroeger als kind op restaurant gingen, spelden onze ouders ons de les nog voor we thuis vertrokken waren. We kregen een kleurboek en moesten stil zijn omdat de grote mensen aan het praten waren. Nu komen ze hier met hun kinderen binnen en zitten ze nog niet neer of er zijn al een bord en een glas kapot. Dat is 16 euro schade voor ze een cent verteerd hebben. En dan lachen mama en papa eens schaapachtig.”

