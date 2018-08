Waarom deze Aston Martin 950.000 euro kost (en u kan hem bewonderen in Harelbeke) SVM

17 augustus 2018

14u54

Bron: YouTube 0 De Aston Martin Vanquish Zagato Volante, alstublieft: in de hele wereld bestaan er slechts 99 stuks van, goed voor een prijskaartje van 950.000 euro.

Hannes Coudenys zet in de bovenstaande vlog alle troeven op een rijtje en hij mocht er ook even mee rijden... Tien meter welteverstaan, dan moest het prijsbeest opnieuw de garage in.

Voor de geïnteresseerden: dit exemplaar staat nog even te pronken bij Bavaria Motors in Harelbeke.

