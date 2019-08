Waarom Defensie moslims target in nieuwe campagne: “We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij” Michiel Martin

04 augustus 2019

11u59

Bron: De Morgen 2 ‘Heb ik eigenlijk de mogelijkheid om te werken bij Defensie als moslima?’ In een nieuwe rekruteringscampagne op sociale media maakt Defensie onder meer moslims warm om militair te worden. Luitenant-kolonel Sandra Bertocchi van de HR-dienst legt uit waarom het aanboren van diversiteit broodnodig is.

In het campagnefilmpje wordt gesteld dat Defensie een ‘neutrale organisatie’ is waar ‘iedereen welkom is’. Aan de hevige reacties op sociale media te zien, lijkt dat nog steeds geen evidentie.

Bertocchi: “Die reacties hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. Onze boodschap in het filmpje is vooral: ongeacht de boodschap die je belijdt, iedereen is bij ons welkom. Of je nu jood, moslim of protestant bent, dat speelt geen enkele rol. Wat religieuze diversiteit betreft, zijn moslims zijn nu eenmaal een sterk vertegenwoordigde groep binnen onze bevolking. We zijn dan wel neutraal, we willen ook heel graag een afspiegeling zijn van de Belgische maatschappij. Dat dringt nog niet altijd door, er blijft een stereotiep beeld bestaan van Defensie.”

Komt het dan zo vaak voor dat moslims de vraag stellen of ze wel bij het leger mogen werken?

“De vragen die gesteld worden in alle campagnefilmpjes, zijn effectief vragen die we binnenkrijgen bij onze recruiters op infostands of tijdens schoolsessies. Die vragen leven dus, ondanks het feit dat Defensie al langer dan vandaag een imam en een rabbijn in dienst heeft om die religieuze groepen te ondersteunen. Ook vrouwen hebben soms het idee dat ze niet in alle gelederen kunnen doordringen. In sommige andere legers zijn bijvoorbeeld de gevechtsfuncties niet open voor vrouwen, maar bij ons is dat dus wel het geval.

“Het is bovendien geen geheim, dat heeft her en der al in de pers gestaan, dat we bij het leger met een hoge attritie kampen (mensen die er al tijdens de opleiding de brui aan geven, MM). Een van de hoofdredenen is dat jongeren geen duidelijk beeld hebben van wat hen te wachten staat bij Defensie. Met die filmpjes hopen we dus ook om een correct verwachtingspatroon te creëren.”

De inspanningen voor diversiteit verlopen wel moeizaam. Volgens een schatting op basis van familienaam zouden 0,5 procent militairen ‘een moslimachtergrond hebben’. Hoe komt dat?

“Los van de relevantie van dat soort cijfers, denk ik dat we allemaal aanvoelen dat het aandeel moslims niet recht evenredig is met de bevolkingscijfers. Een eenduidige verklaring is er niet, maar ik denk dat we die mensen onvoldoende bereiken met onze communicatie. Er is geen dienstplicht in ons land, dus wij moeten die eerste stap zetten. Vandaar dat we via sociale media nu een inspanning leveren, want er komt een enorme pensioengolf op ons af. De komende jaren moeten we gemiddeld meer dan tweeduizend nieuwe aanwervingen doen, waarbij we op de gekende knelpunten botsen: technische, medische en IT-profielen. Er zouden ook wat meer vrouwen mogen zijn, nu is hun aandeel slechts 8,5 procent.”

Zijn die aanwervingscijfers haalbaar, gezien het ‘Xavier Waterslaeghers’-imago dat soms rond Defensie hangt?

“In 2018 was het rekruteringsdoel 1.700, en dat cijfer hebben we gehaald. De militairen in het straatbeeld hebben ons opnieuw een positief en geloofwaardig aanzien gegeven, merk ik. Dat imago zijn we dus kwijt, ondanks de herhalingen van FC De Kampioenen.”