Waarom de Klimaatwet nog niet voor morgen is TT

25 maart 2019

13u06

Bron: Belga 0 Morgen staat in de Kamercommissie de bespreking geprogrammeerd voor de wijziging van het artikel 7bis van de Grondwet. Dat artikel, tot voor kort onbekend maar nu volop in de actualiteit, wordt door de klimaatactivisten naar voren geschoven als de basis voor een robuust klimaatbeleid. De goede afloop blijft echter hoogst twijfelachtig: om de Grondwet te wijzigen en nadien een bijzondere wet goedgekeurd te krijgen, heb je nu eenmaal een heel brede steun nodig in het parlement.

De discussie over de bijzondere klimaatwet draait al enkele maanden in de Kamer. De voorzet kwam van een reeks academici, die een voorstel hadden neergeschreven. Daarin staan doelstellingen die tegen 2030 en 2050 gerealiseerd zouden moeten worden, maar onder meer ook intensievere samenwerking tussen de verschillende ministers bevoegd voor Klimaat, de oprichting van een interfederaal klimaatagentschap en de organisatie van een jaarlijkse klimaatdag in april.

Dat voorstel werd met enkele aanpassingen als concreet wetsvoorstel in het parlement ingediend door een reeks oppositiepartijen én door de MR, de partij van premier Charles Michel. Aan Vlaamse zijde was echter meteen duidelijk dat de voormalige 'Zweedse partners' N-VA, CD&V en Open Vld niet warm liepen voor de wettekst. En de MR blaast geregeld warm en koud over het thema, maar loopt zeker niet over van enthousiasme.

Raad van State

De Raad van State kwam enkele weken geleden met een bijzonder scherp advies over de tekst, al schoof het rechtscollege zelf een aantal pistes naar voren om aan zijn verzuchtingen tegemoet te komen - een opvallende demarche. Een van die mogelijkheden was een paragraaf toevoegen aan artikel 7bis van de Grondwet. Die paragraaf moet voorschrijven dat overheden samenwerken aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten die vastgesteld zijn in een bijzondere wet - de eventuele toekomstige klimaatwet dus.

Socialisten, groenen en andere oppositiepartijen kondigden meteen aan die piste te willen bewandelen. Vorige week drongen de jongeren van Youth for Climate en het Klimaatpanel er bij de parlementsleden op aan de Grondwetswijziging goed te keuren, en sinds gisteren zetten activisten die eis kracht bij in de buurt van het parlement.

Tweederdemeerderheid

Het punt staat morgenochtend geprogrammeerd in de Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet. In de commissie volstaat het dat een gewone meerderheid zich achter de tekst schaart, maar in de plenaire vergadering moet het voorstel een tweederdemeerderheid krijgen. In de commissie hangt het er met andere woorden van af hoe de MR zal stemmen om te zien of het verhaal nog een waterkans maakt, maar in de plenaire Kamer haalt het voorstel normaal gezien geen twee derde van de stemmen, als N-VA, CD&V en Open Vld, zoals verwacht, tegenstemmen.

Mocht de wijziging alsnog groen licht krijgen, dan moet de tekst ook nog het akkoord van de Senaat krijgen. De wijziging van de Grondwet moet immers ook nog door de afgeslankte Hoge Vergadering passeren, met eveneens een tweederdemeerderheid.

Maar dan is de kous nog niet af. Artikel 7bis zou met de toegevoegde paragraaf de samenwerking tussen de overheden rond klimaatbeleid verankeren, maar verwijst ook naar een bijzondere wet die nog niet is goedgekeurd. En om die goedgekeurd te krijgen, ligt de lat nog wat hoger. Een bijzondere wet heeft immers niet alleen de steun nodig van een tweederdemeerderheid, maar moet bovendien ook zowel aan Nederlandstalige als Franstalige kant de helft van de stemmen krijgen.

Dat wordt volgens het huidige gesternte een quasi onmogelijke opdracht aan Vlaamse kant. Bovendien moet ook een bijzondere wet nog langs de Senaat, met dezelfde bijzondere meerderheid.